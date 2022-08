Le classique polonais, version jazz hallucinant

La Pologne est un fameux chaudron où bouillonnent à la fois la musique classique et le jazz. C’est ce que Marek Pospieszalski a voulu mettre en avant dans ce double album assez extraordinaire. Aux sax alto et ténor, à la clarinette, aux flûtes, il emmène sept autres musiciens de son pays (sax, trompette, alto, guitare, piano, contrebasse, percussions) dans un extraordinaire voyage à la découverte de douze compositeurs polonais du XXe siècle : Krauze, Kotonski, Baird, Rudzinski, Stachowski, Krenz, Serocki, Palester, Szalonek, Panufnik, Sikorski et Schaeffer. Des quasi inconnus pour moi. Il reprend des thèmes extraits de leurs œuvres et les arrange version jazz. Mais version jazz assez hallucinante.