«To Olivia» un biopic classique et idyllique sur Roald Dahl et sa famille

Début des années 1960. Roald Dahl (Hugh Bonneville) fait ses débuts dans la littérature jeunesse et son épouse, Patricia Neal (Keeley Hawes), est une star de cinéma hollywoodienne. Un couple improbable qui a décidé de vivre dans la campagne anglaise pour élever ses enfants. Dans une joyeuse harmonie et un paysage idyllique. Mais leur destin est bouleversé lorsque leur aînée, Olivia, meurt de la rougeole. Une disparition qui dévaste le couple mais qui sert aussi de déclencheur. Peu de temps après, Patricia Neal remportera ainsi un Oscar (pour Le Plus Sauvage d’entre tous {Hud}) de Martin Ritt) et Roald Dahl trouvera enfin le véritable succès (avec Charlie et la chocolaterie).