Variole du singe: un homme contaminé décède en Inde, quatrième mort hors d’Afrique Depuis plusieurs semaines, les cas de variole du singe se multiplient dans le monde et sèment l’inquiétude.

Par AFP Publié le 1/08/2022 à 15:50 Temps de lecture: 2 min

Les autorités indiennes ont annoncé lundi la mort d’un homme contaminé par la variole du singe, récemment rentré des Emirats Arabes Unis, ce qui pourrait constituer le premier cas mortel de la maladie en Asie.

Le ministère de la Santé de l’Etat du Kerala, dans le sud de l’Inde, a précisé que des tests sur la victime de 22 ans décédée le 30 juillet « montrent que l’homme avait la variole du singe ». Ce décès est le quatrième lié à cette maladie hors d’Afrique.

Comment est transmise la maladie ?

L’infection des cas initiaux résulte d’un contact direct avec des animaux infectés mais des incertitudes subsistent quant aux réservoirs naturels du virus.

La transmission secondaire – c’est-à-dire interhumaine – nécessite, elle, un contact étroit et prolongé entre deux personnes, et se fait principalement via la salive ou le pus des lésions cutanées formées au cours de l’infection.

Parmi les cas recensés, une majorité sont des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d’autres hommes. Mais la variole du singe « n’est pas considérée comme une maladie sexuellement transmissible », a rappelé jeudi Alexandra Mailles, épidémiologiste à Santé publique France lors d’un point presse de l’ANRS (maladies infectieuses). Ce pourrait être le contact avec les lésions qui conduirait à l’infection plutôt que le rapport sexuel lui-même.