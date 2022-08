Comment peut-on encore protéger des investissements fossiles?

J’ai vécu les inondations à Chaudfontaine l’année dernière, j’ai vu des pans entiers de ma vie disparaître. Des quartiers ont été détruits et des personnes ont perdu la vie. Je ne sais pas si j’aurai la force de vivre et de renaître d’une telle expérience à nouveau. La croyance selon laquelle le système et la société qui m’entourent sont solides et fiables s’est effondrée.

Aujourd’hui encore, l’annonce d’intempéries dans un bulletin météo me rend toujours nerveux. Pour transcender cette peur, je veux encore pouvoir croire que nos dirigeants vont agir et protéger mon futur et celui des générations à venir et se joindre maintenant aux gouvernements qui déclarent vouloir sortir du TCE.