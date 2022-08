Anthony Moris veut y croire pour l’Union face aux Rangers: «On veut entendre l’hymne de la Ligue des champions»

La belle histoire se poursuit donc pour les joueurs de l’Union qui, pour certains, sont revenus du diable Vauvert en quelques années de temps. C’est le cas d’Anthony Moris qui jouait encore en Nationale 1 avec Virton il n’y a pas si longtemps que cela et qui s’apprête aujourd’hui à affronter les Rangers. « Dire qu’il y a quatre ans, je jouais contre Knokke et Audenarde… C’est la preuve que, dans la vie, quand tu bosses dur, tu reçois les choses en retour », souriait le portier des Bruxellois qui va retrouver la coupe d’Europe, près de onze ans après son premier et unique match avec le Standard. C’était le 15 décembre 2011 face au FC Copenhague. Et pour la petite histoire, il était parvenu à garder ses filets inviolés. Puisse-t-il en être de même ce mardi soir doit-il probablement se dire. « Outre cette rencontre, j’avais aussi participé à quelques autres campagnes européennes sur le banc et j’ai donc eu la chance de goûter à la ferveur et à l’ambiance si particulière de la coupe d’Europe.