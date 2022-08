Liège: l’allumage de feux en plein air interdit

La gouverneure faisant fonction de la province de Liège, Catherine Delcourt, a pris lundi un arrêté de police interdisant l’allumage de feux en plein air sur le territoire de la province. Cette mesure est entrée en vigueur immédiatement. « Elle restera d’application tant que perdureront les conditions climatiques actuelles faites notamment de températures élevées et de faibles précipitations », a précisé la gouverneure dans un communiqué diffusé lundi après-midi.

A l’appui de sa décision, l’autorité provinciale se base entre autres sur le dernier compte-rendu de la Cellule sécheresse de la Région wallonne et sur un rapport émanant de la zone de secours 4 Vesdre-Hoëgne-Plateau. « Les conditions climatiques que nous connaissons, et en particulier les fortes chaleurs et l’extrême sécheresse, imposent de prendre cette mesure, d’autant plus que ce ’scénario sec’ est appelé à se poursuivre », a ajouté Mme Delcourt. Toujours d’après la gouverneure, il ressort en outre de l’indice sécheresse établi par l’Institut royal météorologique que l’Est de la province de Liège apparaît comme une zone extrêmement sèche, ce qui est corroboré par le rapport précité.