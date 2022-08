Jeux olympiques: à Tokyo, un anniversaire très amer

Scandales financiers, « entourloupe » comptable, controverse sanitaire et recours judiciaires : rien ne va plus dans la capitale nippone un an après les fameux Jeux de 2020-2021.

Des perquisitions et des interrogatoires policiers en cascade. Des éditoriaux outrés. Une opinion publique médusée. Et, dans les hautes sphères du monde politique et sportif, des officiels embarrassés au point de raser les murs. La poisse, décidément, ne quitte pas les Jeux de Tokyo y compris un an après leur tenue, l’été dernier. Ainsi, fin juillet, alors que l’archipel venait à peine de célébrer le premier anniversaire de la cérémonie d’ouverture de cet événement qui fut doublement inédit dans l’histoire olympique – postposé et tenu à huis clos –, un énième scandale a encore un peu plus terni le souvenir que les Japonais ont gardé de lui.