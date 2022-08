Podcast – Faut-il avoir peur d’une récession?

De plus en plus d’économistes et d’analystes ont le même mot à la bouche : récession. Son spectre menace l’Europe. Mais, qu’est-ce que la récession ? Pourquoi fait-elle peur maintenant ? Est-ce que c’est grave pour nous ? Dominique Berns est notre spécialiste économie. On décrypte tout cela avec lui.

