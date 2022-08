Le piston droit, le poste de tous les essais à Charleroi

En un peu plus d’une saison, ce ne sont pas moins de sept joueurs qui ont évolué sur le flanc droit dans le 3-5-2 de Still. Vendredi, à l’Union, c’est… Kayembe qui y a disputé la dernière demi-heure, preuve que le coach multiplie les tentatives à ce poste-là.

Edward Still a dirigé ce vendredi à l’Union son 42e match de championnat à la tête du Sporting et, en replaçant Joris Kayembe sur le flanc droit pour la dernière demi-heure, il a fait du Diable rouge le septième joueur – déjà – à occuper cette position fondamentale de son système. Bien sûr, les multiples pépins physiques de Jules Van Cleemput, lequel avait entamé la précédente saison en tant que titulaire, n’ont pas aidé l’entraîneur carolo, mais le repositionnement de l’ex-Malinois dans le trio axial effectué il y a onze mois ne fait de toute manière plus de lui le candidat Nº1 sur le flanc.