Euro, Tour de France: le sport féminin a eu le vent en poupe au mois de juillet sur les télévisions belges

L’Euro féminin de football (6-31 juillet) et le Tour de France femmes (24-31 juillet) ont connu des succès d’audience en Belgique.

La victoire de l’Angleterre au détriment de l’Allemagne ce dimanche 31 juillet est venue ponctuer un mois de juillet record pour le sport féminin. En Belgique, cette rencontre a été suivie en moyenne par un peu plus de 226.000 spectateurs (17,4 % de parts de marché) dans le nord du pays et par quelque 160.000 personnes du côté francophone, soit 16,7% de parts de marché (PDM). L’ensemble de la compétition a été suivi en moyenne par 152.182 personnes en Flandre et par 108.000 francophones.