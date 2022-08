Sécheresse: 2021-2022, deux mois de juillet aux antipodes l’un de l’autre

Ce mois de juillet a été le plus sec depuis 1885, avec seulement cinq jours de pluie. Les anticyclones se sont succédé, ne laissant que peu de possibilités aux gouttes d’eau de s’installer. Un an après les inondations, nous voilà face au constat dramatique d’une aridité persistante.

Depuis plusieurs semaines déjà, les pelouses font grise mine, les feuilles des arbres se sont mises à tomber, faute de réserves d’eau suffisantes. En cause, la chaleur et la sécheresse que nous connaissons et qui n’est pas prête de s’en aller. Plusieurs provinces sont d’ailleurs placées en alerte jaune de mercredi à jeudi soir.

Au mois de juillet, il a fait chaud, très chaud. Jusqu’à 40 degrés par endroits le 19 juillet. Par contre, il n’a pas plu ou presque. A peine 5,2 millimètres de pluie ont été enregistrés dans la station d’Uccle, prise comme station de référence dans notre pays. Dans l’endroit le plus sec de Belgique, dans la province du Luxembourg, à Buzenol, il n’est tombé que 2,9 mm. L’an dernier, il était tombé 166,5 mm à la même période, un été, exceptionnel en termes de précipitations, dramatiquement marqué par les inondations. La moyenne normale pour le mois de juillet atteint, quant à elle, les 76,9 mm…