Reprise des livraisons de céréales ukrainiennes: succès et responsabilité pour la Turquie

Comme c’est désormais l’habitude lorsqu’il s’agit d’une avancée entre Ukraine et Russie, il est revenu à la Turquie – plus précisément à son ministère de la Défense – d’annoncer la nouvelle : un premier navire céréalier, le « Razoni », a quitté lundi matin le port ukrainien d’Odessa et devrait atteindre les eaux territoriales turques mardi.

Un Centre de coordination basé à Istanbul, à l’embouchure de la mer Noire, supervise le processus, selon les termes de l’accord conclu le 22 juillet par l’Ukraine et la Russie, sous l’égide des Nations unies et de la Turquie, cosignataires et garantes de cet arrangement inédit entre deux Etats en guerre.