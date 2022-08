Coronavirus: selon une étude allemande, une variante génétique réduit d’un tiers le risque d’en mourir

Une certaine variante génétique réduit d’environ 35 % le risque de décès à la suite d’une infection par un coronavirus. C’est ce qu’a montré une étude menée par une équipe de chercheurs de l’Université de Duisburg-Essen (UDE), qui l’a annoncé ce lundi.

L’étude a examiné l’évolution de la maladie chez 1 570 patients qui ont été testés positifs au coronavirus entre le 11 mars 2020 et le 30 juin 2021. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Frontiers in Genetics. La variante est « GNB3 TT » et 10 % de la population européenne en est porteuse.