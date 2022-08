Guerre en Ukraine: le céréalier Razoni a quitté Odessa, une «première étape» qui en appelle beaucoup d’autres

Vingt-six mille tonnes. C’est la quantité de céréales emportées par le Razoni : le premier navire marchand à avoir pu quitter le port ukrainien d’Odessa, ce lundi matin, depuis l’assaut lancé par le Kremlin sur l’Ukraine, le 24 février dernier. 26.000 t de maïs : il faudra 800 bateaux comme le Razoni pour évacuer les plus de 20 millions de tonnes de céréales de la récolte 2021 bloquées dans les ports et silos de la zone, depuis plus de cinq mois. Et faire de la place pour les 60 millions de tonnes de la récolte actuelle.