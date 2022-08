Bruxelles: les académies de police et de pompiers contraintes de... re-déménager

La nouvelle école bruxelloise des métiers de la sécurité devait s’installer durablement à Haren, dans un bâtiment acheté pour la cause par la Région. Alors que les académies de police et de pompiers viennent d’y déménager à sa demande, le gouvernement veut maintenant redéployer ce pôle à Tour & Taxis, espérant faire des économies.

Dépense superflue d’énergie et d’argent publique ou « optimalisation opérationnelle et financière » de premier plan ? C’est en tout cas en ayant recours à cette formule optimiste et en préférant voir le verre à moitié (voire complètement) plein que le conseil des ministres bruxellois a approuvé le 16 juin dernier la réimplantation future de son Ecole Régionale des Métiers de la Sécurité (dite « Brusafe ») sur le site du quartier général des pompiers qui doit pousser sur le site de Tour & Taxis pour 2028. Un revirement à 180 degrés par rapport aux plans initialement prévus pour cette école-coupole, voulue par le ministre-président Rudi Vervoort (PS) pour regrouper l’académie de police régionale (Erip), celle des pompiers (Ecole du feu), le centre de formation pour secouristes-ambulanciers (Ifamu) et enfin l’école d’administration publique (Erap).