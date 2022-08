Mercato cycliste: le Néerlandais Mike Teunissen rejoindra en 2023 l’équipe Intermarché-Wanty Gobert

Porteur du 1er maillot jaune du Tour de France 2019, en remportant l’étape inaugurale au sprint dans les rues de Bruxelles, Theunissen était ensuite parvenu à préserver la précieuse tunique jusqu’à Binche, grâce à une autre victoire dans le contre-la-montre par équipes le lendemain. Il avait également remporté en 2019 les Quatre Jours de Dunkerque, vainqueur de l’étape reine à Cassel et du sprint massif à Dunkerque le dernier jour, et le ZLM Tour.

Champion du monde et d’Europe chez les Espoirs en cyclocross lors de la saison 2012-2013, Mike Teunissen a collectionné les places d’honneur sur les grandes classiques du printemps telles qu’À Travers la Flandre (2e en 2018), Paris-Roubaix (11e en 2018) ou le Circuit Het Nieuwsblad (6e en 2020). Selon la formation de Jean-François Bourlart, il combinera ses propres ambitions dans les courses d’un jour et les épreuves par étapes d’une semaine avec un rôle prépondérant aux côtés de l’Érythréen Biniam Girmay.

« Comme le reste du monde, j’ai pu constater l’impressionnante progression effectuée chaque année par l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Lorsque la direction de l’équipe m’a témoigné son intérêt et la confiance qu’elle avait en mes capacités, je n’ai pas eu à réfléchir longtemps. Je me reconnais dans le projet, la structure et les valeurs qu’elles portent. Je pourrai jouir d’un un rôle important lors des classiques du printemps, où j’ambitionne de jouer un rôle dans les finales. Je veux aussi être un soutien aux côtés de Biniam Girmay, qui a déjà prouvé qu’il pouvait prétendre à la victoire sur les plus grandes courses », a déclaré le Néerlandais sur le site de la formation belge qui va perdre le Norvégien Alexander Kristoff, 35 ans. L’ancien vainqueur de Milan-Sanremo, du Tour des Flandres ou encore de quatre étapes du Tour de France, s’est engagé pour 2023 avec l’équipe Pro Team norvégienne Uno-X.