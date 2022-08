Daniel Cardon de Lichtbuer, ancien président de Child Focus, est décédé

Le Baron Daniel Cardon de Lichtbuer, qui eut un rôle prépondérant dans la création de Child Focus et de son pendant européen, Missing Children Europe, qu’il présida tous les deux, s’est éteint le 26 juillet à l’âge de 91 ans, a annoncé Child Focus dans une nécrologie publiée sur son site. Grande figure du monde bancaire belge, l’homme fut notamment à la tête de la BBL, devenue ensuite ING Belgique.

Né le 16 novembre 1930 à Brasschaat (Anvers), Daniel Cardon de Lichtbuer grandit dans un milieu bourgeois francophone. Fort d’un doctorat en droit et d’une licence en sciences économiques appliquées de l’UCL, l’homme poursuit sa carrière à la Communauté européenne du charbon et de l’acier puis à la Communauté économique européenne comme chef de cabinet entre 1957 et 1974.