Toujous sans club, l’ancien prodige du Sporting d’Anderlecht Charly Musonda Jr. s’entraîne avec Levante

Charly Musonda Jr. s’entraîne actuellement avec Levante UD, a annoncé le club espagnol de D2 dimanche. Il était apparu à l mi-juin lors des séances d’entraînement de Zulte Waregem, « afin de retrouver la forme ». Rapidement disparu des radars, il a expliqué ensuite sur les réseaux sociaux avoir souffert du pied. « Après une semaine, j’ai eu des douleurs au pied gauche. Je n’ai pas voulu prendre de risques, d’autant que j’étais en discussions avec plusieurs équipes », a-t-il écrit.

Considéré comme l’un des plus grands talents belges de sa génération, Musonda avait quitté Anderlecht à l’âge de 15 ans pour les Blues. Il a tour à tour été prêté au Betis Séville, au Celtic et à Vitesse. Dans ce dernier club, il a été victime d’une grave blessure au genou qui a mis sa carrière en danger. Il a pu rejouer deux ans plus tard, en septembre 2021.