Guerre en Ukraine: l’avenir bien incertain du prix des céréales

Le prix des céréales et de tous les intrants, ce n’est sans doute pas ce qui est apparu comme le sujet le plus chaud et le plus populaire de cette 86ème édition de la Foire de Libramont qui a attiré près de 199.000 visiteurs. Mais autour des rings de concours, là où se trouvent toutes les entreprises liées à la vente et à l’achat des engrais et céréales, on en a parlé et reparlé sans avoir la moindre certitude sur quoi que ce soit. En une demi-année, les repères habituels, qui fluctuaient un minimum au fil des saisons, ont explosé. Et l’avenir se joue au jour le jour sans aucune perspective claire.