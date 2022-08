Selon une étude, la législation belge sur l’exploitation sexuelle des garçons a des progrès à faire La législation belge a encore des progrès à faire concernant l’exploitation sexuelle des garçons selon le dernier rapport de l’association internationale End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes (Ecpat) publié lundi.

Par Belga Publié le 1/08/2022 à 21:11 Temps de lecture: 2 min

L’organisation internationale de protection de l’enfance qui contribue à la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes a rédigé un rapport national, publié ce lundi, sur la Belgique en collaboration avec la filiale belge de End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes (Ecpat), dans le cadre de son Initiative Globale sur les Garçons.

Cette initiative lancée en 2019 est partie du constat que les réponses programmatiques et les services destinés aux garçons victimes d’exploitation sexuelle étaient très rares. Son but est de donner une connaissance mondiale de ce problème et d’informer sur les efforts à faire pour protéger les garçons et les identités de genre différentes contre l’exploitation sexuelle.

ECPAT a procédé à une analyse complète du cadre juridique belge à propos de divers crimes liés à l’exploitation et aux abus sexuels des enfants, en particulier des garçons. Quatre points à améliorer ont été identifiés.

Vides juridiques

L’analyse a ainsi permis de constater que dans les cas de rapports sexuels avec des enfants âgés de 14 à 16 ans, les victimes mineures devaient prouver elles-mêmes leur absence de consentement.

Le rapport a aussi constaté des vides juridiques concernant les matériels non visuels d’abus sexuels sur les enfants et les ventes d’enfants à des fins sexuelles.

L’organisation regrette enfin l’absence base de données centralisées fournissant des données désagrégées et comparables sur les enfants victimes d’exploitation sexuelle, en particulier par sexe. Cela permettrait de mieux comprendre et d’agir face à cette problématique systémique.