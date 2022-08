Maintenant, l’Union veut surprendre l’Europe

Sur papier, c’est un duel des extrêmes qui s’annonce au King Power Stadion de Louvain ce mardi soir. Un duel entre d’un côté une équipe de l’Union qui n’a plus goûté aux joies de la Coupe d’Europe depuis le 7 octobre 1964 et un match retour du premier tour de la Coupe des Villes des Foires face à la Juventus. Et de l’autre une formation de Glasgow qui a atteint la finale de l’Europa League pas plus tard que la saison dernière et qui affiche à son palmarès un succès en Coupe des Coupes en 1972. Mais il n’y a pas qu’au niveau historique que la rencontre s’annonce déséquilibrée. Car il n’y a aucune commune mesure entre l’expérience continentale des Saint-Gillois et celle de leurs homologues écossais.