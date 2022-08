Incendie en France: un feu parcourt «450 hectares» en Haute-Corse

Un incendie, signalé aux pompiers à 8H40, avait parcouru à 19H30 une zone « de 450 hectares » sur la commune de Santo-Pietro en Haute-Corse, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Florent, un village de bord de mer très prisé des touristes en période estivale.

« On ne peut pas dire que le feu est fixé mais les deux lisières sont en nette régression », a indiqué lundi soir le lieutenant-colonel Thierry Nutti, officier de permanence du Codis 2B, après 56 largages des hélicoptères engagés, 60 des avions bombardier d’eau de type Pelican et six largages de retardant.