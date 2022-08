Rappel de produit: Delhaize retire une sauce Pesto Rosso de ses rayons

Une sauce pesto rosso de la marque Delhaize, vendue entre le 19 mai et le 10 juin, a été rappelée par la chaîne de supermarché ce lundi.

Delhaize a décidé, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de rappeler le Pesto Rosso (190 g) de propre marque en raison de la présence possible de phtalate de diéthylhexyle (DEHP). La chaîne de supermarchés l’a annoncé dans un communiqué de presse lundi.

Delhaize demande à ses clients de ne pas consommer le produit et de le rapporter au magasin, où il sera remboursé. Le produit a été vendu entre le 19 mai et le 10 juin.

Delhaize déclare avoir retiré tous les produits concernés des rayons et avoir renforcé les contrôles sur celui-ci et le fournisseur. Toujours selon la chaîne de supermarchés, les autres produits de la même gamme ne sont pas concernés et peuvent être consommés sans danger.