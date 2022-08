Les services de secours de plus en plus souvent agressés: «A travers nous, on attaque l’autorité»

Lancers de projectiles, guets-apens, feux boutés volontairement... Les hommes du feu sont de plus en plus la cible d’attaques organisées. La révision du code pénal prévoit des peines plus dures pour ce type d’agressions.

Le climat qui entoure les interventions des services de secours est de plus en plus hostile, dénonce le syndicat SLFP. La première scène évoquée remonterait à une huitaine de jours dans le quartier Esseghem, à Jette. Les pompiers avaient été appelés et, alors qu’ils travaillaient à hauteur d’une passerelle, ils auraient essuyé des lancers de projectiles dont une chaise, qui aurait manqué le chef d’équipe de près, et un caddie de supermarché. « Lors de ce genre d’interventions, vous finissez par devoir être plus attentif à l’environnement hostile qu’au sinistre pour lequel on vous a sollicité », a confié un des hommes présents.