Mercato: officialisation imminente pour De Ketelaere à l’AC Milan

La saga Charles De Ketelaere en est à son épilogue. Après des semaines de négociations entre le joueur, l’AC Milan et le Club Bruges, les différentes parties sont arrivées à un accord total pour un contrat portant sur cinq saisons et un montant de 35 millions d’euros (en comptant les bonus). Une somme qui fait du petit prince brugeois (21 ans) le transfert sortant le plus cher de l’histoire du championnat de Belgique, détrônant Jonathan David, parti de La Gantoise pour le LOSC en 2020. Bien décidé à rejoindre le géant transalpin, l’intéressé a également joué son rôle dans les pourparlers, puisqu’il n’a pas hésité à mettre de l’eau dans son vin. Et, ainsi, accepter un salaire estimé à deux millions d’euros par an. Bruges, lui, ayant également obtenu un pourcentage en cas d’éventuelle future revente.