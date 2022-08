Des alternatives innovantes

Les oyas

A une époque où les pénuries d’eau se font de plus en plus ressentir, les autorités mettent en garde contre le fait de consommer trop d’eau en arrosant les pelouses. Pour des surfaces relativement petites, les oyas constituent une solution pratique et originale. L’idée est simple : enfouir un petit réservoir en terre cuite poreuse à la surface du sol. On peut ainsi le remplir d’eau en début de journée et laisser l’eau se répandre petit à petit dans la terre. Les oyas présentent le grand avantage de conduire l’eau vers les racines. Cela empêche en grande partie de son évaporation. Il est même possible de réaliser ses oyas soi-même grâce à différents tutoriels sur le web.