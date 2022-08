Didier Lamkel Zé refuse de passer la visite médicale à Omonoia et espère un transfert en Hongrie

Didier Lamkel Zé ne quittera pas l’Antwerp pour le club chypriote du Omonoia FC, malgré un accord signé entre les deux clubs et un accord de principe pour trois ans avec le joueur conclu dimanche. L’attaquant camerounais de 25 ans «a refusé de suivre la procédure de visite médicale, qui était une condition de base pour rejoindre Omonoia», a fait savoir le club sur son site lundi.

«Les examens médicaux étaient prévus pour aujourd’hui, mais le joueur, pour des raisons personnelles et avec diverses excuses et mensonges, a refusé de suivre la procédure médicale, et en fin d’après-midi, il a quitté Chypre pour la Hongrie», a ajouté Omonoia.