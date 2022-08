Mort du chef d'Al-Qaïda: comment les Etats-Unis ont tué al-Zawahiri après vingt ans de traque

Plus de vingt ans après les attentats du 11-Septembre 2001, les Etats-Unis ont tué le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Il était considéré comme l’un des cerveaux derrière les attaques sur les tours jumelles de New York.

L’aube s’est déjà levée sur Kaboul dimanche, un drone américain survole la capitale afghane et Ayman al-Zawahiri se tient sur le balcon de sa maison. Sur décision de Joe Biden et après des années de traque, deux missiles sont tirés et le chef d’Al-Quaïda est mort. Autour de la maison où vivent sa femme, sa fille et ses petits-enfants, les traces d’une frappe sont minimes, aucune explosion ne semble s’être produite, aucune autre victime n’est connue.

Cette attaque est, selon les Etats-Unis, le résultat d’années de traque, de mois de repérage et d’une frappe aérienne dans un ciel d’été. Recherché depuis des années par les services secrets américains, et plus encore depuis la mort en 2011 d’Oussama Ben Laden à qui il a succédé à la tête de la nébuleuse djihadiste, Ayman al-Zawahiri semblait se terrer entre le Pakistan et l’Afghanistan.