Un homme arrêté par la police lourdement armée à Hasselt: le périmètre de sécurité a été levé (vidéo)

La police et une équipe en charge des interventions à haut risque et des arrestations dangereuses sont arrivées sur les lieux.

La police de Limburg Region Capitale (LRH) et l’équipe d’assistance spéciale SAU-TIG ont été appelées pour un incident dans le centre de Hasselt mardi matin. Des policiers lourdement armés sont visibles dans la rue. Peu après 10 h 30, on a appris qu’un homme y avait été arrêté. De plus amples informations ne sont pas encore disponibles.

Vers 4h30 du matin, un incident a été signalé dans un bâtiment de la Koning Albertstraat. La police locale s’est d’abord rendue sur les lieux et a fermé la rue, avant de faire appel à l’équipe d’assistance SAU-TIG. Plus tard, les unités spéciales de la police fédérales sont également arrivées sur place.