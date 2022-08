La Chine menace les Etats-Unis: ils «paieront le prix» en cas de visite de Pelosi à Taïwan La Chine a menacé les Etats-Unis en cas d’une visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, affirmant que Washington devra en « payer le prix ».

La Chine a prévenu mardi que les États-Unis porteront la « responsabilité » d’une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi lors de sa tournée asiatique et qu’ils devront en « payer le prix ». « Les Etats-Unis auront assurément la responsabilité (des conséquences) et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine », a indiqué devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying. Pékin considère l’île comme une partie de son territoire à réunifier, par la force si nécessaire, et a plusieurs fois mis en garde Washington contre une visite de la haute responsable qui serait vécue comme une provocation majeure.

Mme Pelosi a entamé cette semaine une tournée dans plusieurs pays asiatiques qui risque de faire monter les tensions entre la Chine et les Etats-Unis en raison de cette visite à Taïwan non-confirmée mais de plus en plus probable. La présidente de la Chambre des représentants serait, si sa visite se confirme, la plus haute responsable américaine à visiter Taïwan depuis son prédécesseur Newt Gingrich en 1997. À lire aussi Tensions entre la Chine et les Etats-Unis: Nancy Pelosi confirme être en route vers l’Asie La semaine dernière, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec le président américain, le président chinois Xi Jinping avait appelé les Etats-Unis à ne « pas jouer avec le feu ». « Telle que nous la voyons, pareille visite semble très dangereuse et très provocatrice », a renchéri lors d’une conférence de presse l’ambassadeur chinois aux Nations unies, Zhang Jun. « Si cette visite a lieu, elle affaiblira également la relation entre la Chine et les Etats-Unis, je suis sûr que les Etats-Unis comprennent cela ». La Russie accuse les Etats-Unis de « déstabiliser le monde » La Russie a de son côté accusé mardi les Etats-Unis de « déstabiliser le monde » en provoquant des tensions autour de Taïwan. « Washington déstabilise le monde. Pas un seul conflit réglé dans les dernières décennies, mais plusieurs provoqués », a déclaré sur son compte Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.