Bruxelles: un incendie de terrasse est maîtrisé, le logement partiellement inhabitable (photos)

On ignore encore l’origine de l’incendie.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus boulevard du Souverain à Auderghem, mardi matin vers 07h20, pour un incendie sur une terrasse installée sur le toit d’une maison de deux étages. La propagation du feu aux autres bâtiments a pu être évitée et les habitants n’ont pas été blessés, mais le deuxième étage est inhabitable pour le moment.

« La maison sinistrée est composée d’un commerce au rez-de-chaussée et d’un appartement au deuxième étage. Le toit plat a été transformé en terrasse, d’où est parti le feu », a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. « Les habitants étaient sains et saufs et la propagation du feu aux maisons voisines a été évitée. Quant à l’origine de l’incendie, elle reste encore à déterminer. »