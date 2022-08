Le bien à la loupe, à Waterloo: une villa familiale à 799.000 euros (photos)

Implantée à Waterloo, cette villa profite à la fois d’un cadre résidentiel calme et de la proximité de nombreuses facilités. Elle date des années 1970 mais a été rénovée en 2008 et offre un intérieur contemporain en très bon état. Elle est notamment équipée de quatre chambres, deux salles de bain, plusieurs espaces de rangements et bureaux ou encore un petit jardin. C’est une habitation familiale par excellence, mais l’on peut aussi y intégrer une activité professionnelle grâce au cabinet installé dans l’ancien garage.

Situation

Cette villa est située à Waterloo, dans un clos résidentiel. La circulation y est donc faible et l’on trouve une petite plaine de jeux à proximité directe de l’habitation. Le centre de Waterloo est joignable en à peine 5 minutes de voiture et quelques facilités plus proches sont rapidement accessibles à pied. Les premiers arrêts de bus sont implantés à 5 minutes de marche et la gare de Waterloo est à un peu plus d’un kilomètre – ou une dizaine de minutes à pied. Les environs de la villa sont équipés de nombreuses écoles et il suffit de 5 minutes de voiture pour atteindre le ring de Bruxelles. Le parking est aisé grâce aux places disponibles au sein du clos.

2

Etat général

La construction de la villa remonte aux années 1970, mais le bien a été rénové en 2008 et a été bien entretenu depuis lors. Il est donc dans un très bon état général et arbore un look contemporain agrémenté de quelques boiseries dans le séjour. Au niveau technique, on retrouve entre autres des châssis en double vitrage datant de 2008, une chaudière au gaz à condensation récente, un système d’alarme ou encore un compteur électrique bi-horaire (électricité conforme). Les salles d’eau et la cuisine équipée sont contemporaines et l’on note la présence de mobilier sur-mesure dans plusieurs pièces, notamment les chambres. La maison est prête à être habitée et ne nécessite a priori pas de travaux, si ce n’est l’éventuelle réhabilitation du garage.

3

Disposition

La porte d’entrée donne sur un hall, avec l’escalier sous lequel on trouve un débarras. A gauche s’ouvrent les pièces de vie, à commencer par un vaste salon avec feu à cassette. On trouve ensuite une salle à manger attenante à une généreuse cuisine ouverte équipée. Derrière celle-ci, il y a actuellement un débarras, l’unique WC du rez-de-chaussée et le garage qui a été aménagé en cabinet pour profession libérale. L’espace dispose d’une entrée indépendante à laquelle on accède par l’arrière de la villa. A l’étage, l’habitation rassemble une salle de douche, un WC indépendant, trois généreuses chambres et une suite parentale avec chambre, coin dressing et salle de douche. Au niveau supérieur, l’espace sous la toiture accueille deux espaces de grenier/rangement et une pièce aménagée en salle de jeux. La villa comporte aussi un petit jardin, avec deux terrasses à l’arrière et un jardinet avec cabanon de rangement à l’avant.

4

Prix

La villa est affichée à la vente à 799.000 euros. Elle est dans un bon état général et peut directement être habitée. Il est possible d’y implanter une activité professionnelle, par exemple une profession libérale.

Surface habitable : 200 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 2

WC : 3

Cave : non

Jardin : oui (terrain de +/- 6 ares)

Etat : habitable

Garage : oui (à réaménager)

PEB : E