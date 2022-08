24 Heures de Spa-Francorchamps: fin de la collaboration entre l’équipe belge WRT et Audi Sport

Basée à Baudour, dans le Hainaut, l’équipe de Vincent Vosse et Yves Weerts a toujours fait rouler des Audi R8 LMS dans les différentes compétitions GT3 depuis sa création en 2009. Elle a d’ailleurs enlevé à deux reprises les 24 Heures de Spa-Francorchamps (2011 et 2014) mais aussi celles du Nürburgring (2015) ainsi que les 12 Heures de Bathurst (2018) et les 10 Heures de Suzuka (2019).

WRT avait aussi remporté plusieurs titres, pilotes et équipes, en Blancpain Endurance et Sprint Cup et dans le GT World Challenge Europe.