Bruxelles: le taux de chômage connaît une baisse continue depuis un an

La Région bruxelloise a enregistré en juillet son douzième mois consécutif de baisse du chômage. Le taux de chômage s’y établissait à 15 % (-0,6 point de pourcentage en un an) et 18,5 % chez les jeunes.

Sur les 86.167 personnes en recherche d’emploi dans la capitale, 8 % sont âgées de moins de 25 ans, 28 % ont 50 ans ou plus, 50 % sont chômeurs de longue durée (2 ans et plus) et 62 % ont au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire 2e degré ou n’ont pas de diplôme reconnu en Belgique, relève Actiris.