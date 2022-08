Procès «Paris bis»: le parquet renonce à faire appel

Le délai d’un mois pour interjeter appel vient d’être dépassé concernant le jugement du dossier «Paris bis», prononcé le 30 juin dernier à Bruxelles, et le parquet fédéral a choisi de ne pas faire appel, a indiqué à Belga Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, confirmant une information de l’AFP.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté quatre prévenus: Zakaria Jaffal, Ayoub Bazarouj, Mohamed Rabhioui et Smaïl Farisi. Il a par contre reconnu coupables de participation aux activités d’un groupe terroriste Abid Aberkane, Ibrahim Abrini, Abdoullah Courkzine, Soufiane Al Aroub, Youssef El Ajmi et Rafik El Hassani, tout en limitant fortement leur implication. Il a également reconnu coupables Sammy Djedou et Youssef Bazarouj, tous deux présumés morts.