Prix de l’eau en hausse en Flandre: à quoi s’attendre en Wallonie ?

Le prix de l’eau devrait subir une importante augmentation en 2028, de près de 10 %. En cause, l’inflation, l’augmentation du prix de l’énergie mais aussi les faibles réserves en eau du nord du pays. Voici ce qui attend la Wallonie.

Le prix de l’eau devrait augmenter en Flandre d’ici 2018, selon VTM. Cette hausse est due en partie à la composition des sols, pauvres en réserves d’eau. Les prix seront donc revus à la hausse, avec une importante augmentation de 11 %. Le taux de base en Flandre est actuellement de 1,94 euro pour mille litres.

Selon Sudinfo, les causes de cette augmentation sont les faiblesses des réserves flamandes d’eau, mais aussi l’inflation, l’augmentation des prix de l’énergie et les investissements visant à palier la sécheresse croissante. Mais qu’en est-il en Wallonie et à Bruxelles ?