Laura Süssemilch a évité la catastrophe lors de sa lourde chute au Tour de France féminin: «Heureuse d’être en vie»

Laura Süssemilch a «remercié Dieu d’être toujours en vie et de pouvoir recouvrer la santé» sans séquelles ni opération.

L’Allemande de la formation Plantur-Pura avait lourdement chuté lors de la 2e étape du Tour de France Femmes la semaine dernière.

Coéquipière de Julie De Wilde et Sanne Cant notamment, Laura Süssemilch avait été relevée avec deux fractures vertébrales, mais, comme elle l’explique mardi sur les réseaux sociaux, sentait bien que les dégâts étaient bien plus importants.