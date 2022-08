L’Union poursuit son mercato et recrute un nouvel attaquant: Victor Boniface rejoint le club bruxellois!

L’attaquant nigérian aurait coûté 2 millions d’euros à l’Union, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l’histoire du club.

Victor Boniface vient renforcer le secteur offensif de l’Union Saint-Gilloise. Âgé de 21 ans et mesurant 1m89, le Nigérian jouait à Bodo/Glimt en Norvège depuis 2019, club avec lequel il a remporté deux titres de champion et il a atteint les huitièmes de finale de l’Europa League. En trois saisons, il a marqué 23 buts et distribué 8 assists en 66 matches.

Le montant de son transfert est estimé à 2 millions d’euros, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l’histoire de l’Union devant celui de Cameron Puertas de Lausanne Sports en janvier dernier.