Cinq films avec Marilyn

Les désaxés (The Misfits). 1961. John Huston. Avec Clark Gable, Montgomery Clift, Eli Wallach. Marilyn n’a jamais été aussi belle et autant elle-même que dans ce film, où elle paraît plus perdue que jamais.

Certains l’aiment chaud (Some like it hot). 1959. Billy Wilder. Avec Tony Curtis et Jack Lemmon. Marilyn joue une blonde sensuelle apparemment naïve mais merveilleuse de naturel et dégageant un érotisme candide.

Niagara. 1953. Henry Hathaway. Avec Joseph Cotten et Jean Peters. Un superbe suspense où Marilyn est parfaite. C’est un de ses grands rôles.

La rivière sans retour (River of no return). 1954. Otto Preminger. Avec Robert Mitchum. Un très beau western où chaque personnage est en quête de soi. Chemise à carreaux, Marilyn y chante, et c’est troublant.