Baptême de l’art: et si tu devenais jardinier?

Alain Baraton est le roi des jardiniers. Il est même le jardinier des rois puisqu’il est jardinier en chef de Trianon et du parc de Versailles depuis 1981. C’est un expert. Il intervient toutes les semaines sur France Inter et France 5 pour parler plantes et jardins. Son savoir, il veut maintenant le partager aussi avec les enfants. Il veut transmettre, et voilà un livre destiné aux enfants dès six à huit ans. Et aux parents aussi, bien sûr.

« L’idée, c’est de donner envie aux plus petits de faire des jardins pour encourager peut-être les grands à les accompagner », lance-t-il. « Quand j’étais gamin, je lisais Picsou Magazine. Il y avait une rubrique intitulée “Le saviez-vous”, où l’on apprenait des tas de choses, sur l’homme le plus vieux du monde, ou le ballon de football le plus gros. J’étais fasciné. Et j’avais envie qu’un gamin, qu’une fillette, apprenne quelque chose et le colporte à ses parents. Et l’inverse aussi. »