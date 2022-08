Conference League: si Anderlecht passe le cap de Paide, les Mauves joueront le KuPS Kuopio ou les Young Boys

Anderlecht et l’Antwerp connaissent leur tirage, en cas de qualification.

Si Anderlecht et l’Antwerp parviennent à respectivement écarter les Estoniens de Paide et les Norvégiens de Lilleström, la suite de leur parcours en barrages de la Conference League passera par la Finlande ou la Suisse pour les Mauves et par l’Islande ou la Turquie pour les Anversois.

Le tirage au sort effectué mardi par l’Union européenne de football à Nyon a en effet déterminé les paires pour ce dernier tour avant la phase de poules. Ces barrages se joueront les 18 et 25 août.