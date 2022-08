L’humanité d’une star

Morte il y a soixante ans, Marilyn Monroe était une star, une vraie : une personnalité unique, à la fois attirante et inaccessible. Pourtant, si elle nous touche encore aujourd’hui, c’est beaucoup moins par son côté inaccessible que par son humanité. Sa mort tragique et jamais totalement élucidée y est sans doute pour beaucoup. C’est à l’aune de celle-ci que, depuis, écrivains, journalistes, scénaristes et autres exégètes des vies de stars ont redécouvert le parcours de Marilyn. Si la blonde peroxydée fait encore rêver dans ses films, c’est bien la fragile et secrète Norma Jeane qui fascine les foules depuis sa disparition. Et plutôt que le glamour, les diamants meilleurs amis de la femme et autres pou pou pidou, c’est son destin, ses fêlures, son intelligence soigneusement dissimulée derrière une image de belle idiote que l’on ne cesse de redécouvrir et de célébrer. Dans un monde où les stars sont désormais des influenceuses se maquillant en direct sur les réseaux sociaux ou des ex-concurrents d’émissions de téléréalité, c’est plutôt réconfortant.