Météo: hausse du mercure, une partie du pays en alerte jaune

Une après-midi chaude et ensoleillée, mais voilée de quelques nuages d’altitude, est dans les starting blocks, avec des maxima compris de 25ºC à la mer et en Hautes Fagnes à 30ºC dans le centre, selon les prévisions mardi de l’Institut royal météorologique. Mercredi, le mercure chauffera de quelques degrés supplémentaires et une partie du pays se retrouvera en alerte jaune de chaleur.

Mardi, la brise sera modérée, sauf à la Côte où le vent soufflera avec force. En soirée, le ciel restera serein. Quelques nuages bas pourraient toutefois moutonner au littoral vers l’aube. Les minima hésiteront entre 14ºC et 19ºC, sauf en Ardenne où il fera un tantinet plus frais (10ºC).