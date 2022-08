Le grand beau temps des prévisions météo selon Edouard Baer

Coup de blues ? Déprime ? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

S’il est un sujet qui passionne les foules durant tout l’été, et au-delà, c’est bien la météo. Mais quand celle-ci est prise en charge par le Zébulon Edouard Baer, on en oublie les prévisions pour se laisser emporter par un anticyclone verbal auquel rien ne résiste. Nous sommes à la fin des années 90 et le gaillard remplace l’habituelle demoiselle chargée de la rubrique météo dans l’émission « Nulle part ailleurs » animée par Guillaume Durand.