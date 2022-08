Royaume-Uni: comment les militants pro-Boris Johnson tentent de le garder au pouvoir

Pétitions, groupes de soutien… les plus fervents soutiens du Premier ministre britannique déchu dénoncent un « coup » et essaient de changer les règles internes du parti pour le garder comme chef. Une campagne qui, au final, devrait bénéficier à Liz Truss, la candidate loyaliste.

Les fans de Boris Johnson n’ont pas l’intention de laisser leur champion quitter le 10 Downing Street sans rien faire. Pour le retenir au poste, une pétition appelée « Boris sur le bulletin de vote » a été lancée lundi 18 juillet. L’objectif : donner la possibilité aux membres du Parti conservateur de voter pour lui lors de l’élection de leur nouveau chef, disputée entre Liz Truss et Rishi Sunak.

Ouverte uniquement aux membres du parti, cette pétition est soutenue par le milliardaire Peter Cruddas, membre de la Chambre des lords appointé par Boris Johnson lui-même et donateur du parti, ainsi que par l’ancien eurodéputé conservateur David Campbell-Bannerman. Ces signatures, plus de 10.000, sont directement envoyées au président des Tories dans le but de changer le fonctionnement du parti.