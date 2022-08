«Bullet Train»: Tokyo - Kyoto en classe killer

Fin juin, Paris… Son réalisateur, David Leitch et les principaux acteurs, Brad Pitt en tête, présentent Bullet train le temps d’une petite conférence de presse… « C’était plus qu’excitant de travailler avec ce cast », s’emballe le premier. « Et honnêtement, très gratifiant. Il faut se rappeler que nous étions au début de la pandémie quand Brad s’est embarqué dans l’aventure. Les uns et les autres ont alors suivi et je peux dire que nous avons tous apprécié la moindre seconde passée sur le plateau. J’ai déjà travaillé sur pas mal de films dans ma vie, et donc fréquenté quantité de plateaux, justement, or je n’ai jamais vécu d’expérience comme celle-ci. Non seulement parce que ces gens sont géniaux en tant qu’acteurs, mais ils le sont aussi comme êtres humains. »