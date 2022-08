«Asako I & II» Amoureux au premier regard

Après le Grand Prix du jury au Festival de Berlin en 2021 pour Contes du hasard et autres fantaisies puis le prix du Scénario au Festival de Cannes pour Drive my car, la notoriété grandissante de Ryūsuke Hamaguchi, figure de la nouvelle génération de cinéastes japonais, permet la sortie de Asako I & II réalisé en 2018, un film magnifiquement intimiste qui raconte les relations amoureuses de façon zen. Ce qui n’empêche pas d’avoir du romanesque et des personnages pris dans le tourbillon des sentiments. Qu’est-ce qu’aimer, être aimé ? Quelle est la force d’un premier émoi ? Comment continuer le rêve dans le réel ? Pour aborder l’idée qu’on se fait de l’amour et sa réalité, le réalisateur s’intéresse à deux jeunes gens qui tombent amoureux au premier regard. Soif d’idéal. Mais lorsque le beau Baku, son premier grand amour, disparaît du jour au lendemain, la sage Asako ne comprend pas et quitte Osaka pour changer de vie. Séisme. Deux ans plus tard à Tokyo, elle croise un certain Ryohei qui ressemble trait pour trait à Baku.