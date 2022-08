Faire la Feest à Lokeren

Du 5 au 15 se tiendront les Lokerse Feesten. Avec Kraftwerk et Kings of Leon.

Les « Fêtes de Lokeren » ont rendu célèbre dans le monde entier cette petite ville située en pays de Waes (célèbre pour sa culture de la betterave), entre Gand et Anvers. Cette charmante bourgade de Flandre-Orientale comptant un peu plus de 40.000 habitants (Greg Van Avermaet est son natif le plus célèbre) profite de sa situation avantageuse pour attirer tous les ans de sacrées pointures internationales. Cette année, on y attend en bord de Grote Kaai : Kings of Leon, Kraftwerk, Afghan Whigs, Snow Patrol, les Black Eyed Peas et Judas Priest. Sacrée affiche !