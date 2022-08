Ronquières, le bon plan des familles

Après une édition « sous Covid Safe Ticket », le Ronquières Festival remet ça « comme avant ». Ou presque : cette année, ce sera trois jours et non plus deux !

Belgique terre de festivals, a-t-on l’habitude de dire et d’entendre depuis un paquet d’années… Une semaine après Esperanzah! à l’abbaye de Floreffe et alors que les chapiteaux du Micro Festival ont été dressés dans le quartier St-Léonard à Liège (la 12e édition du « Micro » a aussi lieu du 5 au 7 août), sous le « plan incliné », on renoue également avec la fête. Comme on l’avait déjà fait l’an dernier, notez bien, puisque le Ronquières Festival comptait alors parmi les rares manifestations à avoir pu être organisées (avec l’Alcatraz pour les fans de « rock dur », le Paradise City et… le Micro Festival). En l’occurrence : juste décalée d’une semaine, ouverte dans le respect des règles sanitaires d’alors, c’est-à-dire test ou vaccination, mais ni masque ni distanciation, bref, quasi le monde d’avant. Et au vu des circonstances, l’affiche n’avait en outre rien de light, avec les Sharko, La Femme, Dionysos, Roméo Elvis, Charles, Woodkid, Aaron et autre – joli coup ! – Maneskin.