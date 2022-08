Wildlife Photographer of the Year: la nature au temps du changement (photos)

Pour la troisième fois, le Zwin Natuur Park accueille les photographies du prix Wildlife Photographer of the Year. Un parcours mettant en valeur la beauté du monde sauvage et sa fragilité face aux changements climatiques.

En provenance directe de Londres, le Wildlife Photographer of the Year s’invite à la côte belge. À quelques mètres des Pays-Bas, les photos du célèbre concours anglais sont exposées au Zwin Natuur Park à Knokke-Heist. Les photos fascinent, provoquent et mettent en exergue le changement climatique et ses conséquences.